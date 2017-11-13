В Челябинске завели уголовное дело на задержанную во время визита Путина активистку
Следственный комитет по Челябинску возбудил уголовное дело на активистку Ирину Молчанову, которая вышла на одиночный пикет во время приезда президента России Владимира Путина в город, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.
По его словам, на Молчанову завели дело за насилие в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).
Задержание активистов, которые выстроились на серию одиночных пикетов по пути следования кортежа Путина, происходили 9 ноября. Всего на акцию, на которую предварительно уведомили администрацию, выстроились 28 человек с плакатами «Стоп ГОК» и «Стоп Смог».
«Цель — привлечь внимание власти и челябинцев к проблеме», — заявил руководитель движения Василий Московец.
В этот же день координатору движения «Стоп ГОК» Василию Московцу поступил звонок от Путина. Он сообщил, что «проинформирован» о количестве недовольных строительством Томинского горно-обогатительного комбината на расстоянии 14 километров от Челябинска.
Президент рассказал о планируемом изменении процедуры получения экологической экспертизы при строительстве такого рода объектов, а также о необходимости провести открытые слушания с участием местных жителей. В конце разговора «Путин» попросил активистов отстаивать свою позицию, не нарушая закона.
На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт звонка президента России активистам движения «Стоп ГОК».
Напомним, в 14-ти километрах от Челябинска возводится Томинский горно-обогатительный комбинат. Планируется, что Томинский ГОК будет добывать до 28 млн тонн медной руды в год.
Движение «Стоп ГОК» объединяет жителей города, которые выступают против строительства горно-обогатительного комбината.Челябинцы уже год проводят ежедневные пикеты у администрации губернатора, собрали 160 тыс. подписей и подали иски к властям от имени 4,5 тыс. человек, но это не остановило строительство.
Максим Прошкин