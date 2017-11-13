Прокуратура назвала причины гибели нерп на Байкале

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура назвала причины массовой гибели нерп на Байкале, передает Интерфакс.

По результатам исследований у 11 животных выявлен антиген энтерита, у двух — антиген парвовирусного гепатита.

Сообщается, что признаков химического загрязнения акватории Байкал не было. Ранее западно-байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин рассказал, что антропогенная причина массовой гибели нерпы полностью исключена.

«Все обследования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, очистных сооружений (на предмет утечек) дали отрицательный результат. Все пробы воды показали отсутствие загрязнения. Отравления нет, есть инфекционное заболевание», — сказал Калинин.

Напомним, с 29 октября на побережье Байкала нашли более 140 погибших нерп. Причины гибели животных пока неизвестны. Ранее вероятной причиной гибели нерпы назвали голод. Специалисты выясняют, что заставило животных отказаться от пищи.