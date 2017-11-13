В Санкт-Петербурге подростка в инвалидной коляске выгнали из кинотеатра

В Санкт-Петербурге сотрудники кинотеатра «Мираж Синема» выгнали из кафе заведения мальчика в инвалидной коляске, поскольку он им «не понравился». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала мама мальчика Лариса Баданина.

«Не прошли Face Control в кинотеатре!!! Сегодня при посещении кинотеатра “Мираж Синема” в “Атлантик Сити” (торговый центр, — ред.) моему сыну с другом было отказано в посещении кинотеатра и Пицерии. Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если “хозяину заведения” не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании. При повторном посещении сотрудник пугал жалобой в прокуратуру», — написала она.

К посту Баданина прикрепила аудиозапись, на которой слышно, как сотрудники заведения (мужина и женщина) говорят мальчику, что кинотеатр является «частным заведением», у которого «есть хозяин», «есть фейс-контроль, вы просто не нравитесь». Кто-то из подростков возражает: «У всех права одинаковые». На это ему говорят: «Это к [Алексею] Навальному. Звони Навальному (…) Так все, ребята, встали и ушли».

Мать ребенка намерена обратиться с жалобой на кинотеатр в прокуратуру.

В ООО «МиражПрокат» заявили, что данная информация «не соответствует действительности и опровергается записями камер видеонаблюдения» (видео есть в распоряжении «Новой газеты» и опубликовано на странице кинотеатра в «ВКонтакте», — ред.). Письмо, поступившее в редакцию, подписано заместителем гендиректора И.В. Бойко.

По его словам, группа подростков, в том числе Артем Баданин, пришли в кинотеатр вместе, а не по отдельности, как сообщила прессе Лариса Баданина. Они, пройдя мимо касс, расположились в кафе, «т.е. подростки приобретать билеты в кино не намеревались».

К ним подошел администратор зала и спросил, будут ли они делать заказ. Подростки, по словам Бойко, ответили отрицательно. «Администратор зала указал подросткам, что зона кафе предназначена для обслуживания посетителей, после чего удалился. При этом, меню лежащее на столе ни один из подростков не открывал», — сообщил Бойко.

Спустя 15 минут администратор зала снова подошел к подросткам, и, когда они вновь ответили, что не собираются делать заказ, попросил их покинуть территорию кафе, «так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания».

«Требований удалиться из кинотеатра, либо общедоступных зон ожидания в кинотеатре администратор зала не высказывал. После чего к разговору с подростками присоединилась администратор кафе. На просьбу покинуть территорию кафе был дан отрицательный ответ, под предлогом общедоступности территории кафе для всех, что и вызвало недопонимание между сторонами и спровоцировало конфликтную ситуацию», — заявил гендиректор ООО «МиражПрокат».

Он отметил, что оба администратора — зала и кафе — непосредственно не общались с Артемом Баданиным, общение происходило с другими подростками.

Также Бойко пояснил, что подросткам не могли отказать в посещении кинотеатра. Он отметил, что они даже не пытались купить билеты, а если бы попытались, им бы их не продали, так как после пяти часов вечера в кинотеатре демонстрировались фильмы с возрастным ограничением «16+».

«Руководство кинотеатра “Мираж Синема” приносит извинения за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра “Мираж Синема”», — заключил Бойко..

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге 7-летнего ребенка с особенностями развития попросили покинуть парк аттракционов в Приморском районе. По словам матери ребенка, это было сделано по просьбе родителей других детей.

В августе 2015 года сестру фотомодели Натальи Водяновой Оксану, у которой диагностировали аутизм и ДЦП, выгнали из кафе в парке Нижнего Новгорода. Сотрудник кафе потребовал «не пугать посетителей». Возбужденное по факту уголовное дело об унижении человеческого достоинства закрыли после примирения сторон.