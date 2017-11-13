Новые ограничения для СМИ могут коснуться немецкой Deutsche Welle

В Госдуме заявили, что под действие разрабатываемого закона о СМИ, может попасть немецкая Deutsche Welle. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Исаев также перечислил уже те СМИ, которые назывались раньше — «Радио Свобода», «Голос Америки» и СNN. Депутат добавил, что «есть ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и которые могут быть иностранными агентами».

«Этот закон никоим образом не касается корреспондентов от того же CNN или BBC, которые работают в России. Это касается только юридических лиц, иностранных компаний», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее сообщалось, что ограничения, согласно которым западные СМИ можно будет приравнивать к иностранным агентам, скорее всего, пропишут в законе «Об информации». Поправки могут быть приняты в трех чтениях до 15 ноября.

Обсуждение закона происходит на фоне требований Минюста США зарегистрировать в качестве иноагента телеканал Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о намерении зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента после того, как США пригрозили арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.

Максим Прошкин