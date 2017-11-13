ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу по делу об акции 26 марта

Европейский суд по правам человека принял первую первую жалобу на арест после задержания на акции 26 марта, сообщается на сайте суда.

Жалобу подала координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. Ее интересы в суде представляет адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

ЕСПЧ направил России несколько вопросов. В частности, не был ли арест Дмитриевой нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, которое прописано в пятой статье Европейской конвенции о защите прав человека. Также суд уточняет, не нарушено ли право на свободу собраний.

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Напомним, Эльвиру Дмитриеву задержали 26 марта во время антикоррупционного митинга в Казани. Ее признали виновной по статьям «Организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»

Дмитриеву оштрафовали на тысячу рублей и назначили 20 часов обязательных работ.