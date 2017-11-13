Новая газета

ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу по делу об акции 26 марта

Общество

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Европейский суд по правам человека принял первую первую жалобу на арест после задержания на акции 26 марта, сообщается на сайте суда.

Жалобу подала координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. Ее интересы в суде представляет адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

ЕСПЧ направил России несколько вопросов. В частности, не был ли арест Дмитриевой нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, которое прописано в пятой статье Европейской конвенции о защите прав человека. Также суд уточняет, не нарушено ли право на свободу собраний.

Напомним, Эльвиру Дмитриеву задержали 26 марта во время антикоррупционного митинга в Казани. Ее признали виновной по статьям «Организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»

Дмитриеву оштрафовали на тысячу рублей и назначили 20 часов обязательных работ.

Теги:
26 марта, задержания, казань, еспч
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