Число жертв в Иране после землетрясения возросло до 407 человек

В результате землетрясения в Иране погибли 407 человек, пострадали около 6,7 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал IRINN.

По информации телеканала, после землетрясения было зафиксировано 152 афтершока, сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Шири. По данным Минздрава Ирака, в стране погибли восемь человек, пострадали больше 500.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака вечером в воскресенье 12 ноября. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.

В результате природной катастрофы здание главное больницы серьезно пострадало, а работу спасателей затрудняли оползни. Подземные толчки также ощущались и в других странах региона: в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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Президент России Владимир путин направил соболезнования президентам Ирана Хасану Рухани и Ирака Фуаду Маасуму. Путин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и предложил помощь Тегерану.

Причиной землетрясения в регионе могло стать столкновение между Аравийской и Евразийской литосферными плитами. Аравийская плита продвиается на север по несколько см в год.

Максим Прошкин