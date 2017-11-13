Число жертв в Иране после землетрясения возросло до 407 человек
В результате землетрясения в Иране погибли 407 человек, пострадали около 6,7 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал IRINN.
По информации телеканала, после землетрясения было зафиксировано 152 афтершока, сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Шири. По данным Минздрава Ирака, в стране погибли восемь человек, пострадали больше 500.
🇮🇷 Strong quake rocks Iran-Iraq border #AFP pic.twitter.com/ZOU6M1vw5i— AFP Photo (@AFPphoto) November 13, 2017
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака вечером в воскресенье 12 ноября. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.
В результате природной катастрофы здание главное больницы серьезно пострадало, а работу спасателей затрудняли оползни. Подземные толчки также ощущались и в других странах региона: в Кувейте, ОАЭ и Израиле.
Президент России Владимир путин направил соболезнования президентам Ирана Хасану Рухани и Ирака Фуаду Маасуму. Путин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и предложил помощь Тегерану.
The disaster of #earthquake on #Qasir_Shirin #Iran pic.twitter.com/h3VhcS0ArO— Rawand M Azeez (@rawand_aziz) November 12, 2017
Причиной землетрясения в регионе могло стать столкновение между Аравийской и Евразийской литосферными плитами. Аравийская плита продвиается на север по несколько см в год.
Максим Прошкин