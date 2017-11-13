Эксперты подтвердили наличие кокаина в крови у стрелявшего в отеле Умара Джабраилова

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии обнаружили кокаин в крови у бывшего сенатора Умара Джабраилова, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons, сообщает «Коммерсант».

По словам специалистов, Джабраилов употребил кокаин без назначения врача. Следствие настаивает, что экс-сенатор принял запрещенное вещество в номере отеля, а потом начал стрелять в потолок.

Ранее мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы оштрафовал Джабраилова на 4 тысячи рублей за административное нарушение по части 1 статьи 6.9 КоАП. Джабраилов признал вину.

В отношении бизнесмена также возбудили дело по статье ст. 213 УК РФ «Хулиганство»— за сам факт стрельбы в гостинице. Это дело пока не рассматривалось в суде.

Напомним, инцидент в столичном отеле произошел 29 августа. Тогда Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок в своем номере. После этого его задержала полиция.

Сам Джабраилов сначала объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью»: он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался.

Однако позже он обвинил сотрудников отеля в провокации. Причину разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен не раскрыл, назвав ее «очень грустной». СМИ тогда же сообщали, что в крови Джабраилова обнаружили наркотические вещества. Сам экс-сенатор отрицал, что употребляет наркотики.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам, а также входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Максим Прошкин