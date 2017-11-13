В Екатеринбурге магазин снял с продажи пакеты со Сталиным после скандала

Екатеринбургский гипермаркет «Сима-ленд» снял с продажи пакеты с изображением Иосифа Сталина. Информация о том, что в продаже есть такие пакеты, исчезла с сайта магазина, сообщает портал «URA.ru».

Теперь по адресу, где раньше размещалась информация о товаре, появляется сообщение «Ошибка 404». По данным издания, удаление информации произошло на следующий день после ее публикации: страница с информацией о товаре была создана 9 ноября, а 10 ноября ее уже удалили.

На сайте «URA.ru» сохранился скриншот удаленной страницы.

Скриншот сайта «Сима-ленд»

«URA.ru» сообщает, что пользователи соцсетей негативно восприняли появление нового товара, а некоторые из них призвали бойкотировать гипермаркет.

Пакет продавался со скидкой — по 14 рублей за штуку. Сталин изображен в парадной форме возле новогодней елки. В руках он держал рюмку, рядом с ним стоит огромная банка икры. На пакете — традиционное новогоднее поздравление.

В гипермаркете «URA.ru» не смогли прокомментировать ситуацию.

По данным издания, через сайт компании можно купить еще более пятидесяти наименований товаров с упоминанием или изображением Сталина, в том числе бюсты, панно и книги, рассказывающие о нем.

«Руководство “Сима-ленда” известно своей патриотичностью. Так, все сотрудники компании каждое утро хором поют гимн России», — отмечает «URA.ru».