Симоньян сообщила о регистрации RT в качестве иностранного агента в США

Телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, сообщается на сайте RT.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — сказала Симоньян.

Ранее Симоньян рассказала о требовании США зарегистрировать RT в качестве иностранного агента до 13 ноября. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.

Симоньян назвала этот срок «людоедским дедлайном» и притеснением свободы слова в США. Она уточнила, что этот статус обяжет телеканал публиковать все данные и источники финансирования, а также выходить в эфир с пометкой «иноагент».

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать «зеркально и быстро».

10 ноября в Госдуме сообщили о намерении ввести ограничения в отношении иностранных СМИ и их аккаунтах в социальных сетях. Там также подчеркивали, что на зарубежные СМИ могут распространить действие закона об иностранных агентах.

«Ведомости» узнали, что западные СМИ будут приравнены к иностранным агентам. Это будет прописано в законе «Об информации» в поправке к принятой уже в первом чтении поправке, которая позволяет досудебную блокировку материалов нежелательных организаций в интернете.

Под действие закона о СМИ-иноагентах могут попасть «Радио Свобода», Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки».