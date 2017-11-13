В Ижевске на координатора штаба Навального составили протокол за слово «митинг»

На координатора штаба Алексея Навального в Ижевске Сергея Урбана составили протокол о проведении несогласованного мероприятия, хотя встреча с политиком проходила на территории частного дома и не требовала согласования. Об этом Урбан рассказал «Медиазоне».

Вот нам ответочка за эти выходные прилетела: координаторы в Волгограде и Ижевске задержаны за крупнейшие митинги в истории своих городов. pic.twitter.com/F4MTrbk9zS — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) November 13, 2017

По словам активиста, во время встречи с Навальным, которая прошла 11 ноября, он со сцены оговорился и произнес слово «митинг», но сразу поправился.

Однако полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Она предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей, до 50 часов обязательных работ или до 10 суток ареста.

Координатор штаба был задержан, когда поехал в отделение, чтобы забрать изъятые агитационные материалы после экспертизы. В твиттере также сообщается, что суд состоится 14 ноября в 9:30 в Первомайском суде.

Ранее полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП на координатора штаба Навального в Волгограде Алексея Волкова. Его обвинили в том, что митинг не завершился вовремя. Митинг был согласован с 17:00 до 18:00, но проходил дольше.