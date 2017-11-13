Активисты «Стоп ГОК» рассказали, как прошла встреча с губернатором после ночного звонка Путина

В резиденции губернатора Челябинской области прошла встреча с противниками строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Глава региона Борис Дубровский провел ее по поручению президента РФ Владимира Путина, позвонившего активисту движения Стоп ГОК Василию Московцу в ночь с 9 на 10 ноября.

Встреча чиновников с активистами продлилась более полутора часов. На ней присутствовали вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын, министр экологии, министр строительства и инфраструктуры, руководитель управления Росприроднадзора и председатель Общественной палаты региона. От «Русской медной компании» на встречу были приглашены три делегата, один из которых — президент «РМК» Всеволод Левин.

Итогом стало решение губернатора провести серию переговоров по проблеме Томинского ГОКа с противниками строительства, чиновниками и экспертами по экологии на площадке Общественной палаты Челябинской области. Активисты подняли вопрос о профпригодности министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой, ранее работавшей в «Русской медной компании». В ответ глава региона пообещал изучить портфолио Владимира Казанцева, которого активисты «Стоп ГОК» предложили на роль министра.

Обсуждение проблемы губернатор начал с того, что перечислил шаги, на которые «Русская медная компания» пошла, согласовывая строительство с общественностью. Был заказан экоаудит, принято решение отказаться от гидрометаллургии, перечислил он.

Глава региона заметил — в нынешнем виде проект может быть реализован с минимальными экологическими рисками. «Единственный дефект, который у нас остаётся, это отсутствие диалога РМК и общественности», — заявил он.

Однако противники строительства комбината с этой позицией не согласились. Необходимо в экстренном порядке прекратить абсолютно все работы на площадке Томинского ГОКа, заявил требование со стороны «Стоп ГОК» Василий Московец.

Общественник потребовал проверить, сколько лесных насаждений было уничтожено «Русской медной компанией» с момента начала строительства, а также — отменить постановление правительства области, которое позволило начать рубки. Активист потребовал от «Русской медной компании» предоставить техническую документацию по строительству комбината для проведения независимой экспертизы, напомнив, что «РМК», вопреки решению суда, не делает этого более года.

Московец потребовал исключить использование «Русской медной компанией» ЧОПа во время публичных слушанияй. Напомним, ранее местные жители жаловались, что люди в форме охранников «РМК» блокировали проход противников строительства комбината на слушания.

Дубровский заострил особое внимание на столкновениях ЧОПовцев «Русской медной компании» с местными жителями.

— Если эти факты существуют, надо, чтобы они перестали иметь место, — обратился он к представителям компании. По словам губернатора, если охрана ведёт себя так же, как стороны сейчас за столом, нет ничего удивительного, что диалог отсутствует.

— Мне бы хотелось, чтобы вы шли навстречу друг другу. Вы сейчас за забором, мы это все почувствовали, — обратился Дубровский к представителям «Русской медной компании».

— Это был вход в диалог, — прокомментировал встречу губернатор Челябинской области.

— Мы дошли до первого лица региона, нас выслушали, — прокомментировал встречу Василий Московец. — Мы ведем диалог. Но диалог не о том, как лучше построить Томинский ГОК, а о том, как не допустить строительства.