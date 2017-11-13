Новая газета

Спецкор «Новой газеты» Елена Рачева стала лауреатом премии «Редколлегия»

Общество

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Спецкор «Новой газеты» Елена Рачева стала лауреатом премии «Редколлегия» за «Репортаж из военного городка на спорном острове Итуруп, откуда ушло государство, и люди привыкли жить без него», сообщается на сайте премии.

В тексте рассказывается о жизни заброшенного военного поселка на острове Итуруп, в котором нет инфраструктуры и властей. 

Жюри также отметило материал Даниила Туровского  из «Медузы» («Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске – и кто сохранил память об этих событиях») и расследование Полины Русяевой и Андрея Захарова из РБК («Как «фабрика троллей» поработала на выборах в США»). 

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Теги:
журналистика, премия
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