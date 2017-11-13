Спецкор «Новой газеты» Елена Рачева стала лауреатом премии «Редколлегия»
Спецкор «Новой газеты» Елена Рачева стала лауреатом премии «Редколлегия» за «Репортаж из военного городка на спорном острове Итуруп, откуда ушло государство, и люди привыкли жить без него», сообщается на сайте премии.
Елена Рачева ( @novaya_gazeta ) – лауреат «Редколлегии»— Премия «Редколлегия» (@RedkollegiaPrix) November 13, 2017
«Ощущение, что постоянное давление начинает восприниматься как норма, что насилие меняет сознание и задает новую логику мышления, – оказалось для меня неожиданным и пугающим»
Речь лауреата: https://t.co/xJ7K5nJ8uq pic.twitter.com/P4VwQiUONp
В тексте рассказывается о жизни заброшенного военного поселка на острове Итуруп, в котором нет инфраструктуры и властей.
Жюри также отметило материал Даниила Туровского из «Медузы» («Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске – и кто сохранил память об этих событиях») и расследование Полины Русяевой и Андрея Захарова из РБК («Как «фабрика троллей» поработала на выборах в США»).
Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.