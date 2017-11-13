«Спорт Экспресс»: МОК предъявил обвинения в употреблении допинга биатлонистке Ольге Зайцевой

Международный олимпийский комитет (МОК) предъявил двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Зайцевой обвинения в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Как уточняет издание, в процессе тотальной перепроверки проб эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины.

«По версии МОК, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене „грязной“ мочи на „чистую“», — уточняет «Спорт Экспресс».

Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда в конце ноября.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, что поставит под угрозу участие России в Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхёнчхане.

Следственный комитет заявил, что WADA не нашло подтверждения версии о существовании в России государственной допинговой программы. В свою очередь, WADA назвало заявления СК неверными.

СМИ также сообщали, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков передал МОК новую информацию о допинге в российском спорте.

Напомним, что расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Тогда Международный олимпийский комитет начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года). А в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, были заведены дисциплинарные дела.

В этом докладе Ольга Зайцева также обвинялась в употреблении «коктейлей», приготовленных Родченковым.