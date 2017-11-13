Осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор

Режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок за терроризм, поместили в штрафной изолятор колонии «Белый медведь» в Лабытнанги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

За что Сенцова отправили в ШИЗО, неизвестно. По словам Чикова, Сенцова в колонии посетил его адвокат Дмитрий Динзе.

адвокат Динзе сегодня ездил на такой штуке в колонию "Белый медведь" к Сенцову. Олег после этапирования в колонию попал в ШИЗО.@pchikov pic.twitter.com/wv1V3ppYk4 — Nadya (@tolokno) November 13, 2017

«Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здоров, передавал всем привет!» — сообщил Чиков.

В конце сентября Сенцов написал письмо, в котором рассказал, что его этапировали в колонию города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Режиссер пишет, что побывал в нескольких «считающихся страшными» пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

По его словам, сотрудники ФСИН никаких «мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства» к нему не применяли.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа расположены исправительная колонию особого режима № 3 и ИК-18 (известная как «Полярная сова»). В первой содержат осужденных за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы. во второй — пожизненно осужденных.