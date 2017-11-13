«Не соответствует исторической правде»: в Литве установили таблички у советских памятников

Мэрия Биржайского района Литвы, где на месте трех братских могил установлены памятники советским «солдатам-освободителям», погибшим в годы Второй мировой войны, планирует установить таблички, разъясняющие, что надписи на памятниках не соответствуют исторической правде.

Чиновники сформулировали текст табличек и отправили его на утверждение в Вильнюс: в министерство культуры и министерство иностранных дел.

«Нужно сформулировать максимально корректный текст, — говорит мэр Биржайского района Валдемарас Валкюнас. — Политический вектор задает Вильнюс. Я считаю, что это слишком серьезное дело, чтобы решать его на уровне самоуправления».

В одном из поселков Биржайского района — Нямунеле Радвилишкас, где установлен памятник 970 погибшим солдатам с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», — в октябре уже поставили табличку с комментарием: «Записи советского времени не соответствуют исторической правде».

Установкой таблички занималась вице-мэр Ирута Варзене без согласования с самим мэром, который назвал ее действия безответственными.

Посольство России в Вильнюсе в официальном комментарии оценило установку таблички как «гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат».

Все три памятника в Биржайском районе — объекты культурного наследия. «О том, чтобы демонтировать памятники, речи не идет, — говорит Далюс Микеленис, представитель отдела охраны культурного наследия Биржайского района. — Речь идет о том, чтобы поменять надписи: сказать, что здесь похоронены солдаты советской армии. Чтобы не было слово «освободители».

По словам Микелениса, многих литовцев, которые связывают приход советской армии с началом оккупации, а не освобождением от Третьего рейха, надписи на памятниках раздражают. Так, возле памятника в самом городе Биржай каждый год 13 января — в годовщину столкновений жителей Вильнюса с советскими войсками в 1990 году — проходят протесты.

Мэр Биржайского района рассказал, что в некоторых самоуправлениях, где тоже установлены советские памятники, могут последовать их примеру. «Пока никаких официальных заявлений я не слышал, — говорит Валкюнас. — Но в личном порядке ко мне уже обращались».