Райкин связал проверки в театре с местью Мединского за слова о цензуре

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин обвинил министра культуры Владимира Мединского в мести за его прошлогоднюю речь о цензуре. По его словам, после этого в «Сатирикон» за год шесть раз приходила прокуратура с проверками. Об этом сообщает «Дождь».

Райкин расценил эти действия как «официальную попытку» запугать «Сатирикон».

«Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра Сатирикон», — сказал Райкин.

По его мнению, Мединский пытается остановить реконструкцию здания театра. Райкин рассказал, что строительство должно было завершиться в 2016 году, затем его перенесли на 2017, сейчас — на конец 2018 года.

В прошлом году Райкин выступил перед театральным сообществом с речью, в которой рассказал о цензуре и борьбе государства «за нравственность в искусстве».