Суд заочно арестовал брата экс-владельца Черкизовского рынка

Басманный суд заочно арестовал Вагифа Исмаилова, брата экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, следует из материалов суда. Решение было принято 30 октября.

Его обвиняют в преступлениях по части 2 статьи 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное из корыстных побуждений или по найму) и по части 1 статьи 222 УК России (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

По данным ТАСС, Вагифа Исмаилова объявили в международный розыск.

Напомним, бизнесмена Тельмана Исмаилова ранее обвинили в организации двух убийств, а также незаконном обороте оружия. По этому делу также проходит другой брат Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов (он содержится под стражей и не признает вину) и предполагаемый соучастник преступлений Мехман Керимов (находясь под стражей, он свою вину признал).

По версии следствия, братья Исмаиловы причасты к убийствам предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, которые произошли весной 2016 года.

Тельман Исмаилов уехал из России в 2009 году после закрытия принадлежавшего ему Черкизовского рынка. Где он находится сейчас, неизвестно. Ранее сообщалось, что Исмаилов стал также фигурантом расследования о деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств. По словам арестованного члена группировки Гарри Белоцерковского, все преступления связаны с криминальной войной за торговые объекты в Северном административном округе Москве.