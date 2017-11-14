Правительство предложило освободить электромобили от транспортного налога

Правительство внесло в Госдуму поправки, согласно которым с 2018 года владельцы электромобилей освобождаются от транспортного налога, передает Интерфакс.

Замминистра финансов Илья Трунин уточнил, что действовать такая льгота будет пять лет.

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров раскритиковал подобный законопроект. Он отметил, что сейчас транспортный налог рассчитывается «по лошадиным силам», а «в электромобилях этого нет». Обсуждение льгот для электромобилей в Госдуме планируют продолжить во вторник на новом заседании бюджетного комитета.

В ноябре прошлого года автозаправочные станции России обязали установить устройства для зарядки электромобилей. И только в октябре этого года Росстандарт утвердил требования к зарядным станциям для электромобилей. ГОСТ разрешает использовать технологию Vehicle-to-grid, так называемую V2G.