Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и попытках «сделать информацию оружием», передает The Gurdian. Она назвала страну угрозой для международного порядка.

«У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся, потому что вы недооцениваете выносливость наших демократий, сохраняющуюся привлекательность свободного и открытого общества и приверженность западных наций к альянсам, которые нас связывают», — сказала Мэй, выступая на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити.

По ее словам, Великобритания «сделает то, что необходимо», чтобы защитить себя и своих союзников. Мэй упрекнула Москву во вмешательстве в выборы разных государств, а также в «насаждении фальшивых новостей» и хакерских атаках на Министерство обороны Дании и Бундестаг.​

Премьер добавила, что Лондон не хочет «возвращаться к холодной войне (с Россией) или же находиться в состоянии постоянной конфронтации».

Напомним, власти Испании рассказали о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис. Как отметили в военном ведомстве страны, многие сообщения, которые были замечены через социальные сети, поступали с территории России. Летом Reuters сообщило, что российские спецслужбы создали около 20 фальшивых аккаунтов в фейсбуке, чтобы получить личные данные соратников президента Франции Эммануэля Макрона.

В США ФБР и Конгресс проводят расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. В рамках дела дали показания представители Facebook, Google и Twitter.