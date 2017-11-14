РБК сообщило об увольнении главного онколога России

Главный внештатный онколог российского министерства здравоохранения Михаил Давыдов покинет свой пост, передает РБК со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Источник, близкий к Минздраву, сообщил, что с Давыдовым не продлен контракт на должность директора Российского онкологического центра. По данным издания, Давыдов уволится 27 ноября.

Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай эту информацию не опроверг, но отказался от дальнейших комментариев.

РБК напоминает, что с октября в России вступил в силу закон, который ограничивает предельный возраст главных врачей и их заместителей до 70 лет.

Михаилу Давыдову 11 октября исполнилось 70 лет.