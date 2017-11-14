Сын Трампа опубликовал свою переписку с WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с WikiLeaks после публикации журнала The Atlantic о том, что он общался с представителями проекта во время предвыборной кампании своего отца.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

WikiLeaks связался с Трампом-младшим 20 сентября 2016 года по поводу сайта противников Трампа. Представители проекта предупредили сына президента, что этот же сайт в прошлом занимался занимался поддержкой войны в Ираке. «Не для записи: я не знаю, кто это, но спрошу», — ответил Трамп-младший.

В другом письме, датированном 3 октября, WikiLeaks просит «прокомментировать/растиражировать» материал о том, что бывший кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон предлагала направить беспилотник для атаки по основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Трамп-младший ответил, что уже сделал это. «Удивительно, что ей сходит с рук», — отметил он.

По информации The Atlantic, переписку передали Конгрессу США, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Издание напоминает, что во время предвыборной гонки на сайте WikiLeaks были опубликованы документы Национального демократического комитета, связанные с Хиллари Клинтон.