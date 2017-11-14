Правительство обновило список не относящейся к алкоголю продукции

Правительство утвердило обновленный перечень продуктов с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В перечне — повидло, желе, соусы, пасты, приправы, протертые или дробленные с сахаром фрукты, начинки, пюре-полуфабрикаты фруктовые, плодовые и ягодные сиропы, экстракты пряностей, кондитерские изделия, мучные изделия, шоколад и шоколадные изделия. Также в списке — напитки брожения, квасы, кисломолочные продукты (кроме творога и продуктов из творога), мороженое, щербеты, сырокопченые колбасы и др.

Этим же документом правительство разделило продукцию на два списка. В первом теперь обозначена продукция с кодами по Общероссийскому классификатору по видам экономической деятельности (ОКПД2), а во втором — по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Впервые такой список был утвержден в 2012 году. В нем были указаны коды по Общероссийскому классификатору продукции (ОК) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). В марте 2014 года правительство изменило перечень. Теперь документ в этой редакции утратил силу.

Алкогольной продукцией в России считаются продукты, которые изготовлены с использованием или без использования этилового спирта или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции. Однако правительство может установить перечень продуктов с содержанием спирта более 0,5%, которые при этом алкогольными не считаются.