Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не попала на ЧМ-2018

Сборная Италии по футболу впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира-2018. По сумме двух стыковых матчей в европейском отборочном турнире команда оказалась слабее сборной Швеции. Первый матч этих команд завершился победой шведов (1:0), второй — нулевой ничьей.

После невыхода команды на ЧМ-2018 основной вратарь сборной Италии, 39-летний Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры.

«Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально. Не для меня, не для футбольного движения, а потому что мы провалили то, что могло быть действительно важным для страны. Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно», — приводит его слова Football Italia.

Джанлуиджи Буффон дебютировал в составе сборной Италии во время матча осенью 1997 года в Москве. Тогда сборная Италии чуть не пропустила ЧМ. Команда также участвовала в стыковых матчах, соперником была сборная России. Первая встреча итальянцев с русскими завершилась ничьей. В ответном матче итальянцы оказались сильнее: обыграв сборную России со счетом 1:0 они вышли на ЧМ-1998, Россия пропустила турнир.

Сборная Италии — один из самых титулованных участников чемпионата мира. Она выигрывала ЧМ четыре раза, в последний раз — в 2006 году. Только однажды — в 1958 году — сборная Италии не попала на ЧМ (в 1930-м просто не участвовала).

К этому моменту известны 29 (из 32) участников ЧМ-2018. Это сборные России (попала автоматически на правах хозяйки турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала Швейцарии, Хорватии, Швеции.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Турнир будет длиться почти месяц: с 14 июня по 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.