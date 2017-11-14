Россия и Китай не пришли на встречу Совбеза ООН по Венесуэле

Россия, Китай, Египет и Боливия не пришли на неформальную встречу Совбеза ООН по Венесуэле, передает Reuters.

Постпред России Василий Небензя объяснил эту ситуацию тем, что вопрос «состоит во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы». По его словам, страна может урегулировать его самостоятельно.

Постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес осудил эту встречу, назвав ее «враждебным актом США». Рамирес отметил, что это мешает Венесуэле и подрывает принцип суверенитета государства-члена ООН. В свою очередь, представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что «тот факт, что правительство (Венесуэлы) заходит так далеко и пытается повлиять на участие людей на встрече, усугубляет его вину».

Венесуэла не первый год находится в экономическом кризисе. В апреле в стране прошли акции протеста с требованием отставки Николаса Мадуро. В результате погибли более 120 человек.