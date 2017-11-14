СК начал проверку сообщений о пытках в полиции под Иркутском

Управление Следственного комитета (СК) по Иркутской области начало доследственную проверку информации о пытках местного жителя Айдына Юсифова в отделе полиции Усолья-Сибирского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Материал о пытках мужчины вышел на сайте «Совет правозащитников Иркутской области». Накануне публикации супруга пострадавшего подала заявление в СК. По ее заявлению была организована доследственная проверка, публикация на сайте правозащитников приобщена к материалам дела.

Айдын Юсифов рассказал правозащитникам, что вечером 9 ноября его задержали неизвестные люди в масках, повалили на землю, надели наручники и закинули в микроавтобус, после чего избили. Затем его привезли в отдел полиции, там от него требовали дать взятку в размере 13 тыс. руб. сотруднику ГИБДД за водительское удостоверение.

Мужчина отказывался это делать, избиения продолжались. Когда к нему применили электрошокер, он, не выдержав пыток, не глядя подписал какие-то бумаги и позвонил сотруднику ГИБДД. Однако тот отказался брать взятку.

После этого обоих доставили в «Следственный отдел», где Юсифова снова избили с приминением электрошокера, «заставляя подписывать что-то под диктовку следователя». Мужчина провел в кабинете ночь, все это время его заставляли стоять на растяжке и не давали спать. Впоследствии Юсифов обратился в травмпункт. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.