«Домодедово» подало иск к «ВИМ-Авиа» на 550 млн рублей

ООО «Домодедово коммершл сервисиз» подало в Арбитражный суд Московской области иск к авиакомпании «ВИМ-Авиа», следует из документов на сайте суда.

Сумма исковых требований — 550,8 млн рублей. Иск зарегистрирован 13 ноября. Детали дела не приводятся.

Как уточняется на сайте «Домодедово», ООО «Домодедово коммершл сервисиз» — одна из структур московского аэропорта, которая осуществляет «подготовку, заключение и ведение контрактов авиакомпаний» с предприятиями аэропорта.

В октябре аэропорт Домодедово удерживал семь самолетов «ВИМ-Авиа» из-за долга в 521 млн рублей. В середине сентября аэропорт отказался обслуживать авиакомпанию (рейсы были переведены во Внуково). На момент остановки рейсов в Домодедово оставались 12 самолетов «ВИМ-Авиа».

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. С середины октября компания завершила перевозку пассажиров на регулярных рейсах. владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию. Генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелеву отправили под домашний арест. Их обвиняют в хищении денежных средств пассажиров.