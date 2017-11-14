В Иране количество жертв землетрясения увеличилось до 445 человек

В результате землетрясения в Иране погибли 445 человек, в том числе 100 человек в провинции Керманшах, количество пострадавших составляет 7,1 тысяча человек. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет Минздрав Ирака среди погибших числится семь человек, а пострадавших —535 человек. Президент Ирана Хасан Рухани намерен лично приехать в провинцию Керманшах для контроля спасательной операции.

Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования президентам Ирана и Ирака Фуаду Маасуму. Путин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и предложил помощь Тегерану.

Читайте также В результате землетрясения в Иране погибли более 450 человек. Фотографии

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Ирана и Ирака вечером в воскресенье 12 ноября. Специалисты зафиксировали подземные толчки в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.

Причиной землетрясения в регионе могло стать столкновение между Аравийской и Евразийской литосферными плитами. Аравийская плита продвигается на север по несколько см в год.