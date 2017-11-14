ВС рекомендовал лишать родительских прав за вовлечение детей в запрещенные организации

Верховный суд (ВС) рекомендовал лишать родительских прав людей, которые ими злоупотребляют. Речь, в частности, идет о ситуациях, когда родители вовлекают детей в запрещенные общественные и религиозные организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление пленума ВС.

В документе говорится, что это организации, чья работа была прекращена судом по закону «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму».

Кроме этого, ВС рекомендовал лишать родительских прав людей, которые вовлекают детей в азартные игры, бродяжничество и проституцию, препятствуют их обучению, склоняют к воровству и употреблению алкоголя и спиртосодержащей продукции, наркотических или психотропных средств.

В настоящее время в реестре организаций, запрещенных в России за экстремистскую деятельность, указано 62 объединения, в реестре террористических организаций — 27.

В сентябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы ряда религиозных организаций, запрещенных в России за экстремистскую деятельность. Все заявители обжалуют нарушение ст. 9 Европейской конвенции, где речь идет о свободе совести.​