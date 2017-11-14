Суд отказался взыскать с Навального 1 млн рублей «за испорченный День России» по иску лидера SERB

Люблинский суд Москвы решил не взыскивать 1 млн рублей с оппозиционера Алексея Навального в пользу лидера движения SERB Игоря Бекетова, который требовал компенсации морального вреда за протестную акцию в центре столицы 12 июня.

«В удовлетворении исковых требований Бекетова судом отказано в полном объеме», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы.

Напомним, иск к оппозиционеру был подан в середине августа. Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и лидер движения SERB Игорь Бекетов просили взыскать с Навального 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, якобы нанесенного митингом оппозиции в День России.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как говорится в иске депутата, из-за этого он «не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности».

12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями. В Москве согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако вечером 11 июня Навальный объявил, что митинг переносится на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в честь официального праздника Дня России.