В США рассмотрят вопрос о назначении спецпрокурора для расследования «урановой сделки»

Генпрокурор США Джефф Сешнс поручил рассмотреть вопрос о назначении спецпрокурора для расследования «урановой сделки» после обвинения политика Хиллари Клинтон в связях с Россией. Об этом сообщают NBC и Fox News.

Телеканалы ссылаются на документ, который Минюст США отправил в юридический комитет палаты представителей Конгресса.

В Конгрессе призвали расследовать детали заключения «урановой сделки» 24 октября. Под «урановой сделкой» понимается заключение соглашения между Россией и США в 2010 году.

Тогда компания «Атомредметзолото» (входит в структуру «Росатома») получила контрольный пакет уранодобывающей компании Uranium One, это позволило России контролировать пятую часть всех месторождений руды в США.

Разрешение выдавала администрация экс-президента США Барака Обамы, причем пост госсекратря на тот момент занимала Хиллари Клинтон. Это дало повод президенту США Дональду Трампу в марте этого года обвинить политика в связях с Россией.

По мнению Трампа, у Хиллари был личный интерес при заключении сделки. Американские СМИ также приводят доводы в пользу личного интереса Хиллари. Они связывают «урановую сделку» и главу предвыборного штаба Джона Подеста, а также его брата — Тони Подеста, известного американского лоббиста, спонсировавшего штаб Клинтон.

При этом фирма братьев The Podesta Group не так давно зарегистрировала себя официальными лоббистами российского Сбербанка. Отметим, Трамп утверждает, что братья также «владеют компанией в России», однако какой именно фирмой — не называется. В свою очередь, The Podesta Group формировала имидж банка в США и пыталась «облегчить бремя санкций».

В американских СМИ не раз приводили такую цепочку: Сбербанк – The Podesta Group – штаб Клинтон. При этом прямых доказательств этому нет.

The New York Times утверждала, что Фонд Клинтонов получал пожертвования от инвесторов Uranium One в период с 2009 по 2013 года, когда заключалась «урановая сделка».

Газета также писала, что Билл Клинтон получил гонорар в 500 тысяч долларов за выступление в Москве в 2010 году, при этом счет оплатила компания «Ренессанс Капитал», которая сопровождала «урановую сделку».

Газета отмечает, что выступление Клинтон было в тот месяц, когда «Росатом» заключил договор о переходе контрольного пакета Uranium One.

Максим Прошкин