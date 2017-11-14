Российский священник получил в Беларуси 5,5 лет колонии за сутенерство

Суд в Витебске (Беларусь) приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения с конфискацией имущества священника Выборгской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Николая Киреева за попытку перевезти из Витебска в Россию двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией. Об этом сообщает Belta.

По версии следствия, 39-летний священник готовился к этому с апреля 2017 года. С апреля по август он переписывался в интернете с двумя женщинами — 20 и 30 лет. Получив их согласие заниматься в России проституцией за деньги, мужчина 3 августа приехал в Витебск, чтобы доставить их в Санкт-Петербург. Однако вечером того же дня его вместе с женщинами задержали при посадке в автобус, следовавшего по маршруту Витебск – Санкт-Петербург.

Кроме Киреева, в деле фигурирует уже осужденная на пять лет лишения свободы 19-летняя гражданка Таджикистана. Она опознала в нем своего руководителя-сутенера, когда в женской колонии увидела сюжет о задержании по телевидению. По данным белорусских следователей, гражданка Таджикистана по поручению Киреева в январе-феврале вела аналогичную переписку в интернете с двумя девушками, проживающими в других регионах Беларуси. Договорившись с ними о занятиях проституцией в России за деньги, она приобрела билеты на поезд Гомель – Санкт-Петербург, однако ее задержали при посадке в него.

Слушания дела Киреева проходили в закрытом режиме. «Би-би-си» отмечает, что судья разрешил вести видеосъемку только при оглашении приговора. На суде Киреев свою вину не признал. «Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей я никуда не вывозил», — приводит его слова «Би-би-си». Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован или опротестован в законном порядке. Киреев получил сан священника в 2002 году. На время следствия РПЦ запретила ему проводить службы.