Преподавателям татарского языка предложили переучиться на преподавателей русского, географов и историков

Институт развития образования Республики Татарстан, занимающийся переподготовкой школьных преподавателей, разместил на своем сайте объявление о наборе слушателей – «учителей татарского языка, планирующих преподавать русский язык, историю, географию и т.д.».

Прибавка «и т.д.» может означать, что правительство республики готово в самом широком диапазоне оказать помощь преподавателям, над которыми нависла угроза увольнения из школ в связи с сокращением часов преподавания татарского языка. В своем объявлении Институт развития образования подчеркивает, что переобучение учителей будет осуществляться за счет бюджета республики.

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«Новая газета» рассказывала о языковом конфликте в республике, где часть родителей выступила против принудительного изучения школьниками татарского языка за счет сокращения часов русского. Катализатором конфликта явилось июльское выступление Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, где он, в частности, заявил: «Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как снижать уровень преподавания русского».

В дальнейшем вопрос о преподавании двух государственных языков республики был включен в повестку сессии Госсовета Татарстана, но едва начавшееся обсуждение было отложено, поскольку взявший слово президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что по данному вопросу ведутся согласования с Москвой и намечается компромиссный вариант – сокращение программы преподавания татарского языка. При этом Минниханов пообещал, что ни один преподаватель татарского языка не будет сокращен.