CIT: Минобороны выдало за «неоспоримое подтверждение» прикрытия США боевиков ИГ скриншоты из игры

Министерство обороны России опубликовало кадры «неоспоримого подтверждения» обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России, — ред.), однако эти изображения являются фейковыми, заявили в Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным CIT, одно из изображений на самом деле является скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator, а остальные вырезаны из видеороликов Минобороны Ирака о стрельбе по боевикам ИГ под Эль-Фаллуджей в июне 2016 года.

Минобороны России в качестве доказательства сотрудничества США с ИГ опубликовало скриншот из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" https://t.co/ppaBNeZ2CF

(via @EliotHiggins) pic.twitter.com/rE6bJf3Lev — CIT (@CITeam_ru) November 14, 2017

«На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксировано, как вооруженные формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе», — говорилось в сообщении Минобороны.

В Минобороны пока никак не прокомментировали ситуацию с опубликованными кадрами.

Напомним, летом CIT обнаружила, что президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну кадры «работы нашей авиации в Сирии», которые на самом деле были атакой американской авиации в Афганистане 2013 года.

«Мы внимательно посмотрели, сравнили динамику ударов по земле, положение, разброс, и увидели, что, действительно, это известное видео работы американского вертолета в Афганистане. Это абсолютно точно то самое видео», — рассказывал «Новой газете» руководитель CIT Руслан Левиев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что может подтвердить достоверность видеоролика, который демонстрировал Путин. По его словам, «это были действительно материалы Минобороны России».