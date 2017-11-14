«Все было скромно». Экс-губернатор Никита Белых женился в изоляторе «Лефортово»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых женился на Екатерине Рейферт, бракосочетание состоялось в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов.

«В изолятор “Лефортово” прибыли представители ЗАГС и в присутствии сотрудников изолятора зарегистрировали брак», — сказал Грохотов.

По его словам, «все было скромно», мероприятие по времени заняло около часа. После заключения брака избранница Белых поехала в ЗАГС, чтобы оформить документы о смене фамилии.

Напомним, Белых заявил, что хочет жениться на Рейферт в 2016 году, после того, как попал в СИЗО «Лефортово». Однако тогда этого сделать не удалось, потому что Рейферт разводилась с предыдущем мужем, и следователь отказал в ходатайстве о браке.

Получить разрешение на свадьбу удалось только в октябре 2017 года. До этого Рейферт проходила как свидетель, и ей было отказано в посещении СИЗО.

Никиту Белых задержали 24 июня в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро, возбуждено дело. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Политик отрицает свою вину.