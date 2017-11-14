В Москве задержали 69 участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве 69 участников, в том числе руководителей, запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчётами о противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточняют, что в экстремистскую ячейку входили граждане из центрально-азиатского региона и граждане России, а сама структура была «глубоко законспирирована».

В России уже не раз задерживали участников «Таблиги Джамаат». В августе этого года деятельность организации пресекли в Башкирии, тогда задержали трех человек. В конце декабря прошлого года в Москве арестовали семь человек.

«Задержанные члены организации призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность», — заявляли в ФСБ в декабре прошлого года.

Россиян вовлекали в деятельность ячейки «иностранные эмиссары», а затем завербованных участников отправляли для специальной подготовки в лагеря в Афганистане и Пакистане, отчитывались в правоохранительных органах.

Напомним, Верховный суд России запретил деятельность «Таблиги Джамаат» на территории страны в 2009 году. Согласно постановлению суда, организация угрожает территориальной целостности страны и безопасности граждан, а также поддерживает международные террористические группировки.

Само движение было основано в 1926 году в Индии, идеология движения заключается в возращении к раннему Исламу. Большинство адептов движения насчитывается в Южной Азии.

Максим Прошкин