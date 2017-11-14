«Гражданский журналист» Навальный отсудил у Life 50 тысяч рублей

Суд обязал Life выплатить 50 тысяч рублей политику Алексею Навальному, который прислал видеозапись изданию через приложение LifeCorr. Об этом Навальный рассказал в своем инстаграме.

До этого издание уже выплатило Навальному 10 тысяч рублей, однако политик настаивал на полной сумме.

Видео, за которое оппозиционер требовал деньги, сняла его жена — Юлия Навальная. По словам оппозиционера, таким образом они решили заработать денег для избирательной компании.

«Спустя некоторое время эти аферисты (Life — прим.ред.) опубликовали нашу съемку, сопроводив ее враньем о том, что их корреспондент наблюдал как я обедаю в самых дорогих ресторанах в компании неких бизнесменов и "представителей элиты"», — заявил Навальный.

Напомним, издание Life запустило свое приложение LifeCorr. Его пользователи, которые считаются «гражданскими журналистами» могут заработать определенную сумму денег, если снимут материал, который заинтересуют редакцию.

Максим Прошкин