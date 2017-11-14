В Минкультуры удивились заявлению Райкина о «мести» Мединского

В Минкультуры удивлены заявлением художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина, сообщает телеканал «Дождь». Ранее он сказал, что проверки в театре являются «местью» министра культуры России Владимира Мединского.

Замминистра Александр Журавский на брифинге сказал, что заявление Райкина — «это эмоциональный комментарий на проверки надзорных органов». Он отметил, что, поскольку Райкин связывает причину проверок с местью, ведомство оставит вопрос без комментариев. Журавский также не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли Минкультуры отставку Райкина, отметив, что это «не его компетенция».

По словам Журавского, Минкультуры не влияет на работу прокуратуры и контролирующих органов, однако ведомство провело две проверки «по сигналу национального антикоррупционного комитета». Во время этих проверок, добавил Журавский, «было обнаружено много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра».

По словам чиновника, Константин Райкин и директор «Сатирикона» Анатолий Полянкин должны были отделить свою долю в строящемся комплексе для «Сатирикона», однако они до сих пор остаются в числе учредителей компаний. Журавский считает, что в такой схеме присутствует «личная заинтересованность руководителей». Кроме этого, Журавский назвал «Сатирикон» «неэффективным». По его словам, наполняемость зала составляет только 68%.

Днем ранее Райкин заявил, что проверки в театре являются местью Мединского за его прошлогоднюю речь о цензуре. По его словам, в течение года в «Сатириконе» прошли шесть проверок, серьезных нарушений во время них не выявили.

По мнению Райкина, таким образом Мединский пытается остановить реконструкцию здания театра, которая стартовала после одобрения специальной комиссией в 2014 году. Планировалось, что строительство завершится в 2014 году, однако позже срок завершения работ неоднократно переносили, в последний раз — на конец 2018 года.

В октябре 2016 года Райкин выступил перед театральным сообществом с речью. Он раскритиковал цензуру и борьбу государства «за нравственность в искусстве». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выступление руководителя «Сатирикона», призвал не путать цензуру с государственным заказом.