Freedom House: «фабрики троллей» действует в 30 странах

Неправительственная организация Freedom House заявила, что так называемые «фабрики троллей» — организации, которые пишут комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур, работают в 30 странах. Об этом говорится на сайте организации.

В прошлом году «фабрики троллей» были только в 23 странах. Среди названых стран есть Мексика, Филиппины, Украина, Белоруссия, Малайзия, Марокко, Мьянма и т.д. В отчете поясняется, что всего исследовалось 65 стран, так как на их долю приходится 87% всего населения мира, подключенного к интернету.

Специалисты организации также заявили, что ситуация со свободой в интернете ухудшается. Особенно это заметно на Украине, в Египте и Турции. Эксперты утверждают, что наиболее серьезные нарушения свободы в интернете зафиксированы в Китае, Сирии и Эфиопии.

В неправительственной организации также подсчитали, что тактика онлайн-манипуляций оказывала влияние на выборы в 18 странах. В некоторых странах правительство отключало мобильный интернет, а в 30 странах отмечаются физические расправы за высказывания в интернете.

Напомним, в ноябре прошлого года представители Freedom House заявляли, что Россия опустилась в рейтинге стран по свободе в интернете. Что касается ситуации в других странах, то в целом свобода в интернете в мире снижалась на тот момент уже шестой год подряд. При этом ограничения в интернете коснулись пользователей из большего количества стран, чем когда-либо.

В исследовании подчеркивалось, что интернет остается ключевым инструментом в борьбе за права человека и свободу. Более чем в половине стран использование интернета привело, среди прочего, к разоблачению коррупции.

Максим Прошкин