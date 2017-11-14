РИА Новости рассказали о гибели российского боксера в Сирии

В Сирии погиб российский боксер из Уфы Вячеслав Лапшин, который уехал воевать на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру спортсмена Ольгу Лапшину.

Лапшина рассказала, что ее брат принял ислам 15 лет назад и в июне 2015 года вместе с женой и тремя детьми улетел в Турцию по турпутевке, откуда не вернулся в Уфу. Из Турции семья Лапшиных переехала в Сирию.

В 2016 году Вячеслава Лапшина убили. После чего его Вдова Руфина вышла замуж за нового мужчину и родила четвертого ребенка. «Она 11 раз пыталась бежать оттуда, и 11 раз ее сажали в тюрьму», — сказала Лапшина.

13 ноября Руфина с детьми вернулась в Россию. Самолетом из Сирии они прилетели в Грозный.

О том, что Вячеслав Лапшин был «чемпионом мира по боксу» заявила его сестра. Однако исходя из информации в открытых источниках, Лапшин в начале 2000-х годов выступал за команду Башкирского госуниверситета. В 2006 году Лапшин победил на II Малых олимпийских играх в Приволжском федеральном округе.

Напомним, начиная с августа этого года из Сирии вернулись порядка 90 женщин и детей. Они уехали со своими мужьями, которые решили воевать на стороне «Исламского государства».

Максим Прошкин