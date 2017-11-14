«Ашан» перестанет выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты

Сеть гипермаркетов «Ашан» с 15 ноября перестанет выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты, их заменят на платные экопакеты, бумажные пакеты и сумки многоразового использования. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Такой шаг в компании объяснили «заботой об экологии». В пресс-службе подчеркнули, что пластик составляет большую часть мусора, который ежегодно попадает в Мировой океан.

Ритейлер подчеркивает, что бесплатные пластиковые пакеты исчезнут из «классических гипермаркетов», а в магазинах другого формата от их использования уже отказались.

Напомним, в октябре этого года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов предложил ввести специальный сбор за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах.

По мысли Иванова, это позволит бумажным пакетам конкурировать с пластиковыми.

Ограничения на использование пластиковых пакетов или их полный запрет введен уже в 40 странах мира. Это объясняется тем, что в мировой океан выбрасывается до 8 млн тонн пластика.

Максим Прошкин