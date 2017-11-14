The Bell опубликовало расшифровку переговоров Улюкаева и Сечина

Издание The Bell опубликовало часть съемки скрытой камерой и прослушки переговоров бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

На записях также видно, как автомобиль Улюкаева заезжает в гараж «Роснефти» и паркуется.

Напомним, в сентябре в суде прокурор зачитал прослушку переговоров Сечина и Улюкаева. Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева. Из прослушки, которую вели оперативники управления «К» ФСБ, в частности стало известно о «корзинке с колбасой», которую глава «Роснефти» подарил экс-министру Алексею Улюкаеву во время встречи в офисе «Роснефти».

Сам Сечин оглашение переговоров с Улюкаевым назвал «профессиональным кретинизмом». По его мнению, там была гостайна. Сечин также заявил, что процесс по делу Улюкаева должен быть закрытым.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве и получении взятки на сумму 2 млн долларов от Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Своей вины Улюкаев не признает и настаивает, что это была спланированная провокация.