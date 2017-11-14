Минобороны назвало ошибкой публикацию скриншотов из игры

Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника, который ошибочно прикрепил скриншоты из игры к заявлению ведомства в соцсетях, передает РИА Новости.

Речь идет о сообщении Минобороны о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии.

Напомним, ранее во вторник группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что в аккаунтах минобороны появились фейковые изображения.

В частности, скриншоты из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator, а также скриншоты из видеороликов Минобороны Ирака о стрельбе по боевикам ИГ под Эль-Фаллуджей в июне 2016 года.

Спустя некоторое время записи были удалены.