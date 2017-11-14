МИД обвинил Терезу Мэй в «фундаментальном непонимании» процессов в мире

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Терезы Мэй о том, что Россия представляет собой «угрозу международному порядку». По мнению Захаровой, слова Мэй свидетельствуют о ​«фундаментальном непонимании происходящих в мире процессов».

«Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, — безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений. Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета. Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов», — сказано в заявлении Марии Захаровой.

В МИД предположили, что слова Мэй можно объяснить теми проблемами, которые возникли в Великобритании в связи с выходом из ЕС. По мнению ведомства, так Лондон пытается отвлечь внимание от реальных проблем.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и попытках «сделать информацию оружием». Она также назвала страну угрозой для международного порядка.

«У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся, потому что вы недооцениваете выносливость наших демократий, сохраняющуюся привлекательность свободного и открытого общества и приверженность западных наций к альянсам, которые нас связывают», — сказала Мэй, выступая на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити.

По ее словам, Великобритания «сделает то, что необходимо», чтобы защитить себя и своих союзников.