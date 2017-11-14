Минкомсвязи предложило дать право Роскомнадзору проверять родственников владельцев СМИ

Минкомсвязь предлагает предоставить Роскомнадзору право изучать родственные связи владельцев средств массовой информации. Законопроект с соответсвующими поправками опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Роскомнадзору могут предоставить доступ к федеральной государственной информационной системе «Единый реестр записей гражданского состояния». По мнению Минкомсвязи, это необходимо для отслеживания того, как исполняется закон «О СМИ».

В ведомстве напомнили, что максимальная доля иностранного капитала в учредителе СМИ не должна превышать 20%, а иностранный гражданин не может контролировать учредителя любого российского СМИ. При этом Минкомсвязи ссылается на пп. 11 п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса, согласно которому «формальным критерием контроля и управления может являться наличие родственных отношений между физическим лицом и его супругом (супругой), родителями (в том числе усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, опекунами (попечителями) и подопечными».

Ранее во вторник в Госдуме предложили приравнивать к иноагентам иностранные СМИ, работающие на территории России. Теперь иноагентами смогут признать СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур.

Такое решение стало ответом на действия Вашингтона. Минюст США потребовал от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иноагента.