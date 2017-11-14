«Кавказский узел»: жители Чечни смогли вернуться из Сирии после согласия на уголовное преследование

Чеченские женщины, вернувшиеся 13 ноября из Сирии, подтвердили родственникам, что смогли приехать в Россию после согласия на уголовное преследование, сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, женщинам предлагали остаться на Ближнем Востоке и отправить на родину только детей.

«Из Сирии наконец-то привезли мою племянницу, вместе с четырьмя детьми. Мы этого ждали несколько месяцев. Самое главное, что она жива, что дети в безопасности. Да, с нее, как и с других, взяли расписку, что ее могут привлечь к ответственности. Любая мать согласится на все что угодно ради своих детей... Если она нарушила закон, если к ней есть какие-то конкретные претензии, то пусть ее судят», — цитирует собеседницу издание.

Сотрудник аппарата главы и правительства Чечни рассказал «Кавказскому узлу», что у доставленных накануне в Грозный женщин не было при себе документов. По его словам, их захватили бойцы курдских вооруженных формирований после освобождения города Ракки. Властям Чечни, по данным издания, также известно о группе из еще девяти человек в Ираке и 15 женщинах и детях в Сирии.

Представитель курдских властей в сирийской провинции Хасакех Абдель Карим Амра подтвердил, что перед вылетом из Сирии все женщины расписались в том, что они готовы понести уголовную ответственность за свои действия.

Сотрудник одной из неправительственных организаций Чечни (его имя издание не раскрывает — ред.) предположил, что такая мера необходима властям, «чтобы впоследствии откреститься, если у этих женщин возникнут какие-то проблемы, как это произошло с возвращенными в конце октября жительницами Дагестана».

Накануне из Сирии в Грозный доставили 41 человека. Среди них — 34 уроженца регионов России, в том числе Чечни, Дагестана и Ингушетии, и семь граждан Узбекистана и Казахстана. Представитель главы Чечни Зияд Сабсаби тогда же заявил, что нет никаких гарантий, что женщины не будут привлечены к уголовной ответственности. По его словам, с них были взяты расписки о согласии в случае необходимости предстать перед судом.

Кампания по вывозу женщин и детей из зоны боевых действий в Сирии и Ираке началась летом этого года. Так, в конце октября в Грозный доставили двух жительниц Дагестана. Советский суд Махачкалы арестовал Муслимат Курбанову и Загидат Абакарову на два месяца.

С августа 2017 года в Россию вернулись 46 человек, подавляющее большинство из которых дети.