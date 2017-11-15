Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

Глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Кирен Мартин заявил о вмешательстве России в выборы посредством кибератак на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы, сообщает The Telegraph.

«Я не могу вдаваться в подробности материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — сказал он.

Как рассказал Мартин, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы и попытках «сделать информацию оружием». Она также назвала страну угрозой для международного порядка.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова Мэй свидетельствуют о ​«фундаментальном непонимании происходящих в мире процессов».