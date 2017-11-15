В Хабаровском крае из-за крушения самолета погибли восемь человек

обновлено Полиция сообщает о восьми погибших при крушении летевшего из Хабаровска в поселок Нелькан самолета. «Погибло восемь человек, два члена экипажа и шесть пассажиров. Это точная информация, извлечено восемь тел, все они в морге», – заявили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае разбился двухмоторный пассажирский самолет Let L-410 около 13:00 по местному времени (06:00 мск). Сообщалось о шести погибших.

По данным главы Аяно-Майского района Алексея Ивлиева, самолет разбился при при заходе на посадку в аэропорту села Нелькан.

«Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», — заключил собеседник агентства.

Следственный комитет работает над тремя возможными версиями крушения L-410. Среди них, по информации представителей ведомства, — «неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования» и «возможные технические неисправности».



На месте аварии работают спасатели, МЧС выясняет подробности происшествия.