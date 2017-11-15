Сборные России и Испании по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Испании. Матч, проходивший на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщается в твиттере российской команды.

За Россию забили Федор Смолов (41 и 70-я минута) и Алексей Миранчук (51). За Испанию — Жорди Альба (9) и Серхио Рамос (35, 53; оба раза с пенальти).

У Андрея Лунёва травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу.

Здоровья, Андрей! pic.twitter.com/oE5lOqZv3K — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

В конце встречи вратарь россиян Андрей Лунев серьезно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго на последних минутах встречи. Его в крови увезли с поля на электрокаре.

Позже стало известно, что Лунев получил черепно-мозговую травму.

Ранее россияне 11 ноября в товарищеской встрече на первом после реконструкции «Лужников» матче проиграли сборной Аргентине со счетом 0:1.