Новая газета

Сборные России и Испании по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Спорт

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Испании. Матч, проходивший на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщается в твиттере российской команды. 

За Россию забили Федор Смолов (41 и 70-я минута) и Алексей Миранчук (51). За Испанию — Жорди Альба (9) и Серхио Рамос (35, 53; оба раза с пенальти).

В конце встречи вратарь россиян Андрей Лунев серьезно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго на последних минутах встречи. Его в крови увезли с поля на электрокаре.

Позже стало известно, что Лунев получил черепно-мозговую травму.

Ранее россияне 11 ноября в товарищеской встрече на первом после реконструкции «Лужников» матче проиграли сборной Аргентине со счетом 0:1.

Теги:
россия, футбол
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