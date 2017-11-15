Главу ВТБ 24 Михаила Задорнова решили отправить в отставку

Наблюдательный совет ВТБ 24 решил досрочно прекратить полномочия председателя правления Михаила Задорнова. Согласно решению, договор с Задорновым будет расторгнут до конца 2017 года, сообщается в документе по итогам заседания.

В отставку также будут отправлены еще семь топ-менеджеров банка. В их числе заместители главы банка Вячеслав Воробьев и Михаил Кожокин, а также глава департамента розничного бизнеса Вениамин Полянцев, директор финансового департамента Александр Меленкин, руководитель департамента банковских и информационных технологий Сергей Русанов, глава департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Надия Черкасова, член правления Александр Соколов.

Представитель ВТБ 24 рассказал РБК, что полномочия Михаила Задорнова и членов правления прекращены в связи с решением о присоединении ВТБ 24 к ВТБ.

Напомним, что в октябре Задорнов сообщил о ребрендинг ВТБ в свете объединения розничного и корпоративного банков. Ранее стало известно, что весь следующий год ВТБ посвятит интеграционным процессам, связанным с объединением розничных сетей.

О том, что Задорнов может перейти с поста главы ВТБ24 на руководящую должность в банк «Открытие» в конце августа сообщала газета «Коммерсант». Тогда ВТБ опровергли эти данные.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Задорнов согласился прийти на пост антикризисного управляющего в «Открытие», о санации которого объявил Центробанк.