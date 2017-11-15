В Зимбабве военные захватили власть

Военные Зимбабве объявили о захвате власти в стране с целью остановить «преступников» из окружения президента Роберта Мугабе, из-за которых в стране начался экономический кризис. Соответствующее заявление было выпущено по национальному телевидению, сообщает Reuters.

Солдаты блокировали доступ к основным государственным зданиям, парламенту и судам в столице страны Хараре, а также взяли под охрану министра финансов Игнасиуса Чомбо.

«Наша цель — только преступники вокруг президента Зимбабве, которые совершают преступления и вызывают социальные и экономические проблемы в стране, мы хотим добиться для них правосудия», — заявил генерал Мойо.

Сам президент и его супруга находятся в безопасности, «целы и невредимы».

Поводом для конфликта между военными и руководством страны стала отставка вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы.

13 ноября командующий армией генерал Константино Чивенга объявил, что не допустит чисток в отношении своих единомышленников в правящей партии. Чивенга выступил против того, чтобы вместо Мнангагвы преемником президента Мугабе стала его жена Грейс Мугабе.

Роберту Мугабе 93 года, он возглавляет страну в течение последних 37 лет.

Президента обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции.